Mezuniyet töreninde konuşmayı engellemeye çalışan dekan protesto edildi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreni yapıldı. Törende Kaya Avşar'ın konuşması sırasında sahneye fakültenin dekanı geldi ve Avşar'dan konuşmayı bitirmesini istedi. Bunun üzerine mezun hekimler ayağa kalktı ve Dekan Deniz Demiryürek'i protesto etti. Protestolar sonrası Avşar konuşmasına devam etti

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreni yapıldı. MedyaScope’dan Senem Büyüktanır’ın haberine göre; Sıhhiye Kampüsü’nde yapılan törende, “Yapılacak olan konuşmaların senato tarafından kısıtlandığını öğrendik” diyen 6’ıncı Dönem Temsilcisi Dr. Kaya Avşar, Üniversite yönetiminin siyasileştiğini söyleyince Fakülte Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek sahneye geldi.

Avşar konuşmasını, “Üniversitemizdeki kadrolarının önceliği de siyasilerin beklentileri karşılamaktan çok bilim insanlarının isteklerini değerlendirmek olmalıdır” diyerek sürdürdü.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek konuşmayı engellemek isteyince salondan gelen alkışlar ve yuhalamalar üzerine Dr. Avşar konuşmasına devam etti. Avşar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözleri ile konuşmasını noktaladı.

“GELDİK GÖRDÜK GİTMİYORUZ” PANKARTI AÇTILAR

Törende, “Geldik, Gördük, Gitmiyoruz – Merhamet Değil Haklarımızı İstiyoruz” yazılı pankartlar açan hekimler, sağlık çalışanlarının ve hekimlerin maruz bırakıldığı şiddete dikkat çekti. Mezun olan hekimlerin yaptığı konuşmalarda, sağlıkla ilgili politikaların ve Üniversite yönetiminin eleştirilmesi salondan yoğun alkış ve ıslıklarla desteklendi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Birincisi Eylül Kasapoğlu, sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında sağlık sistemine ilişkin sorunlara dair şunları söyledi:

“Bizler insan sağlığı için hayatlarımızı adadık. Peki bizim sağlığımızı kim düşünecek? Sağlıkta şiddetin son bulması için caydırıcı cezalara ihtiyacımız var. Sağlıklı şiddeti önleyebilmek için yeni yasalara daha caydırıcı cezalara ihtiyacımız var. Bu cezaların istisnası olmadan, hafifletilmeden ve hoş görülmeden uygulanmasına ihtiyacımız var. Ağır çalışma şartlarının düzeltilmesine her bir hastaya yeterli süre ayırmamıza izin veren bir sisteme ihtiyacımız var. Özlük haklarımızın iyileştirilmesine ihtiyacımız var. Hekimlik mesleğini değersizleştirmeye çalışan ve şiddeti meşrulaştıran kişi ve otoritelerin karşısındayız.”