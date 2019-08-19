MHP'den görevden alma kutlaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelerden dolayı tebrik ettiği öğrenildi.

MHP'den görevden alma kutlaması
19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:34

Bahçeli, çişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelerden dolayı tebrik etti ve başarı diledi. Görüşmede Bahçeli, bu büyükşehir belediyeleriyle ilgili alınan tedbirin, büyük, yerinde ve önemli olduğunu belirtti.

Terörle mücadele kapsamında hükümetin ve İçişleri Bakanı Soylu'nun tasarruflarını desteklediklerini kaydeden Bahçeli, "Hükümete ve size desteğimiz tam" ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

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