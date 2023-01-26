MHP'li eski vekilin ağabeyi ve yengesi ölü bulundu

MHP Kahramanmaraş 24'üncü dönem Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi Metin Dedeoğlu (69) ile yengesi Naciye Dedeoğlu (72) evlerinde ölü bulundu

Doğukent Mahallesi 9'uncu Sokakta oturan Metin ve Naciye Dedeoğlu'ndan haber alamayan yakınları, çiftin evlerine geldi. Anahtarla eve giren çiftin kızları, babası Metin ve annesi Naciye Dedeoğlu'nu yatakta hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Dedeoğlu çiftinin doğalgaz kaçağından ölmüş olabileceği ihtimali üzerine eve ARADAŞ ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları incelemede evde doğalgaz kaçağının olmadığını tespit etti.

Cumhuriyet savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Metin ve Naciye Dedeoğlu'nun cenazeleri Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çiftin ölüm nedeni burada yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Aynı zamanda MHP Kahramanmaraş 24'üncü dönem Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi ve yengesi olan Metin Dedeoğlu ve eşi Naciye Dedeoğlu'nun ölüm haberini alan yakınları ve komşuları gözyaşlarına boğuldu.