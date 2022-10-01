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MHP'li isim saldırıda öldü! Cinayetin altından kan davası çıktı!

MHP'li isim saldırıda öldü! Cinayetin altından kan davası çıktı!
01 Ekim 2022 Cumartesi 16:18

İstanbul Sancaktepe'de silahlı saldırıya uğrayan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polisin yaptığı inceleme sonrası cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği ortaya çıktı.

Olay, geçen Salı günü sabah saat 09.00 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Çağrı Sokak'ta bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; markete alışveriş yapmak için gelen MHP Kartal ilçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, marketten çıkıp aracına yöneldiği sırada aralarında kan davası olduğu öğrenilen Orhan Ağbay tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Hançer, hastaneye kaldırılırken polis olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. 

TARAFLAR ARASINDAKİ KAVGADA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Yapılan araştırmalarda, Erkan Hançer'in Yahya Karakışlak ile 2002 yılında husumet yaşadığı, bunun üzerine Hançer'in Karakışlak'ın kardeşi Mürteza Karakışlak'ı öldürdüğü bu sebeple polis tarafından yakalanarak tutuklandığını belirledi. 

Soruşturmayı derinleştiren polis, Mürteza Karakışlak'ın öldürüldüğü olaydan bir gün sonra Yahya Karakışlak'ın Erkan Hançer'in evini bastığı burada çıkan çatışmada Yasin Karakışlak ile Erkan Hançer'in kardeşi Selçuk Hançer ve akrabaları Songül İldiz'in vurularak öldürüldüğünü belirledi.

KAN DAVALISINI ÖLDÜRMESİ İÇİN ŞÜPHELİYİ AZMETTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından Erkan Hançer ve Yahya Karakışlak arasında kan davası başladı. Edinilen billgiye göre Hançer'in cezaevinden çıktığını öğrenen Yahya Karakışlak, kardeşinin öcünü almak için yeniden harekete geçti. Karakışlak, Hançer'i öldürmesi için Orhan Ağbay ile anlaştı. Bunun üzerine Ağbay, Hançer'i takip etmeye başladı. Olay günü Hançer'in tek başına marketten çıktığını gören şüpheli Ağbay, gerçekleştirdiği silahlı saldırı ile Erkan Hançer'i vurdu. Ağır yaralanan Hançer, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Hançer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.

Olay günü, Ağbay'a yardım ve yataklık ettiği Özal Demiray, polis ekiplerince Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayın azmettiricisi Yahya Karakışlak ile saldırıyı gerçekleştiren Orhan Ağbay'ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mhp #cinayet #ölüm #sancaktepe #haber
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