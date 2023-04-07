MHP milletvekili aday listesini YSK'na teslim etti

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ile Feti Yıldız, partilerinin aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti, ardından açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: "600 adayımızdan 510'u erkek, 90'ı kadın. 18-25 yaş grubundan 8, 26-40 yaş grubundan 195 adayımız listelerde yer bulmuştur. Adaylarımızın yüzde 70'i üniversite mezunudur. Önümüzdeki dönemde ülkemizin yeni, sivil, demokratik yönetimle inşa edilmiş 100 maddelik sade bir anayasaya kavuşması için Gazi Meclis'e nitelikli bir çoğunlukla gireceğiz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ile Feti Yıldız, aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti, ardından açıklamalarda bulundu.

Yalçın, yoğun bir taleple karşılaştıklarını, parti içinde kurulan 4 kişilik komisyon tarafından 600 kişilik aday listesinin ortaya çıkarıldığını bildirdi. Yakın zamanda adaylarla halkın karşısına çıkacaklarını belirten Yalçın, "Türk siyasetine hizmet etme gayreti içerisinde olacağız. Bu teşebbüsümüzün, bu çabamızın, Milliyetçi Hareket Partisine, Cumhur İttifakı'na hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Feti Yıldız da açıklamasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre Türkiye'de 123 siyasi partinin mevcut olduğunu, 36'sının seçime katılabilme yeterliliğinin bulunduğunu, seçimlerde 64 milyon vatandaşın 196 bin sandıkta oy kullanacağını ifade etti.

Türk tipi başkanlık sisteminin, partileri ittifakla seçime girmeye özendirdiğini söyleyen Yıldız, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda yapılan değişiklikle seçim barajının yüzde 7'ye düşürüldüğünü, bunun da ilk defa 14 Mayıs'taki seçimlerde uygulanacağını anımsattı.

Seçim barajının hesaplanmasında ittifak oylarının toplamının esas alınacağını belirten Yıldız, barajın bir anlamıyla sıfıra indiğini, böylece istikrarı örselemeden daha fazla partinin TBMM'de temsil edilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Artık oy uygulamasının da Cumhur İttifakı'nın teklif ettiği yasal düzenleme ile ortadan kaldırıldığını hatırlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu değişiklik, kendini var eden siyasi partiye ihaneti bir meta gibi pazarlayan, demokrasimizi dejenere eden, pazarlık amacıyla kurulan tüm yapıların planlarını altüst etmiştir. Sonuç olarak bu yapılar hep birlikte CHP'ye iltica etmişlerdir. Bir partiden tek listeyle seçime girilmesini aritmetik olarak en avantajlı sonuç verecek formül şeklinde sunanlara şunu söylüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisinin kurumsal kimliğinin, her türlü matematik formülün üzerinde olduğunu hatırlatırız. Milli ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin iradesini yaşatmak bizim varlık sebebimizdir.

14 Mayıs'ta milletimiz tercihini Türkiye'nin yükselişi için başlatılan atılımların devamından ve yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak iradesinden yana kullanacaktır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk tipi başkanlık sisteminde ikinci kez cumhurbaşkanı seçilecektir. Önümüzdeki dönemde ülkemizin yeni, sivil, demokratik yönetimle inşa edilmiş 100 maddelik sade bir anayasaya kavuşması için Gazi Meclis'e nitelikli bir çoğunlukla gireceğiz."

Seçimlerde zaferin MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın olacağını söyleyen Feti Yıldız, partisinin aday listesine ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"600 adayımızdan 510'u erkek, 90'ı kadın. Yaş grubu olarak 18-25 yaş grubundan 8, 26-40 yaş grubundan 195 adayımız listelerde yer bulmuştur. 16 engelli de listelerde yer almıştır. Adaylarımızın yüzde 70'i üniversite mezunu olup yüksek lisans yapmış ve doktora derecelidir. Yüzde 30'u lise ve dengi okullardır." (AA-DHA)