Midibüs elektrik direğine çarptı: 1 kişi öldü!

Balıkesir’de kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan servis midibüsünün sürücüsü Cengiz Söylen (61), hayatını kaybetti

Kaza, Bandırma- Bursa karayolunda meydana geldi. Cengiz Söylen yönetimindeki 10 S 10283 plakalı servis midibüsü, ilçe merkezine 7 kilometre mesafede sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İçerisinde yolcu bulunmayan midibüsün sürücüsü Söylen, direksiyon başında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cengiz Söylen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Cengiz Söylen’in cansız bedeni, Bandırma Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.