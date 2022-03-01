27 KADINDAN 150 ÇOCUK YAPTI
27 KADINDAN 150 ÇOCUK YAPTI
0
SAVAŞ LEYLEKLERİ DE VURACAK!
SAVAŞ LEYLEKLERİ DE VURACAK!
0
HALİL SEZAİ İFADE VERDİ!
HALİL SEZAİ İFADE VERDİ!
0
UKRAYNA'YA KRİPTO BAĞIŞ!
UKRAYNA'YA KRİPTO BAĞIŞ!
0

Midibüs elektrik direğine çarptı: 1 kişi öldü!

Balıkesir’de kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan servis midibüsünün sürücüsü Cengiz Söylen (61), hayatını kaybetti

Midibüs elektrik direğine çarptı: 1 kişi öldü!
01 Mart 2022 Salı 11:48

Kaza, Bandırma- Bursa karayolunda meydana geldi. Cengiz Söylen yönetimindeki 10 S 10283 plakalı servis midibüsü, ilçe merkezine 7 kilometre mesafede sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İçerisinde yolcu bulunmayan midibüsün sürücüsü Söylen, direksiyon başında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cengiz Söylen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Cengiz Söylen’in cansız bedeni, Bandırma Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #kaza #ölüm #trafik kazası
Önceki Haber
İzmir'de tohum takas şenliği düzenlendi
Sonraki Haber
Savaşta 6. gün! Ukrayna kaç Rus askerinin öldüğünü açıkladı!
Ege Denizi'nde facia! 7 kişi öldü!
Ege Denizi'nde facia! 7 kişi öldü!
0
Zeytin ağaçlarının kesilmesine izin veren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
Zeytin ağaçlarının kesilmesine izin veren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
0
Savaş leylekleri de vuracak!
Savaş leylekleri de vuracak!
0
500 icra kâtibi alınacak
500 icra kâtibi alınacak
0
KOSGEB bilişim personeli alacak
KOSGEB bilişim personeli alacak
0
Adalet Bakanlığı 301 kişi alacak
Adalet Bakanlığı 301 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.