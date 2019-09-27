Migros ile Kandilli Rasathanesi'nden İzmir'de deprem simülasyon eğitimi

Migros İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle "Deprem Tırı Simülasyon ve Eğitim Projesi" başlattı. Eğitimlerin dördüncüsü Kuşadası'nda sonra bugün 5M İzmir Balçova'da gerçekleştirilecek.

Tüketicilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik uygulamalarıyla dikkat çeken Migros, deprem konusunda farkındalık yaratmak üzere çalışmalara başladı. Migros İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle hazırladığı "Deprem Tırı Simülasyon ve Eğitim Projesi"ni ilk etapta 11 farklı noktada uyguluyor.

Kamuya açık

Dördüncü olarak bugün 5M İzmir Balçova'da kamuya açık olarak düzenlenecek eğitimlerde verilen bilgilerle, deprem meydana gelmeden önce önlem almaya yönlendirmek, deprem sırasında doğru korunma tekniklerini uygulamalarını sağlamak ve deprem sonrası hareket tarzı konusunda bilinçlendirme yapılması hedefleniyor. Eğitimlerde Migros çalışanları da yer alacak.

İzmir'in ardından eğitimlerin beşinci durağı 5M Ankara Eryaman olacak. Daha sonra sırasıyla MMM İstanbul Anadolu Hisarı, 5M Yalova Kipa AVM, 5M Kocaeli Derince Kipa AVM, İstanbul 5M Beylikdüzü, 5M Silivri Kipa AVM ve 5M Çanakkale Kipa AVM'de eğitimler gerçekleştirilecek.