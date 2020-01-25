Migros ürünü M Life'a Avrupa'dan Büyük Ödül

Migros, Avrupa'nın en saygın süpermarket dergisi European Supermarket Magazine tarafından düzenlenen ve küresel ölçekteki en itibarlı ödül organizasyonlarından biri olan 2020 Avrupa Özel Markalar Ödülleri'nde birincilik ödülüne layık görüldü.

Migros, özel markalı ürünü M Life Bio organik meyve suları ile Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Danimarka, Türkiye, İrlanda, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, İngiltere ve Portekiz'in önde gelen perakendecileri ve tedarikçilerinin katıldığı 2020 Avrupa Özel Markalar Ödülleri'nden birincilikle döndü. M Life Bio Organik Meyve Suyu, ürünlerin yenilik, tasarım ve tat ölçütleri ile değerlendirildiği yarışmada "Alkolsüz Ürünler" kategorisinin en iyisi seçildi.

65 yıllık tecrübe

Migros'un M Life konseptini ve M Life Meyve Suyu ürünlerini ayrı ayrı değerlendiren jüri, M Life konseptinin tüketiciyi sağlıklı seçimler yapması konusunda yönlendirdiği, tüketicisine katma değer sağladığı, ambalajının ürün kompozisyonunu en iyi şekilde yönlendirdiği ve tat beklentilerinin üzerine çıktığı açıklaması ile ödüle layık gördü. Migros Pazarlama İş Geliştirme ve Sadece Migros'ta Grup Müdürü Sena Erol Özdemir, müşterilerine 65 yıllık tecrübesi ile geliştirdiği 1500'ün üzerinde özgün markalı ürün sunduğunu vurgulayarak "'Sadece Migros'ta' çatısı altında topladığımız ürün stratejimizin temelini yüksek kalite konusundaki hassasiyetimiz oluşturuyor. Tüketicilerimizin artan beğenisi Migros'a duyulan güvenin en önemli göstergesi. Aldığımız ödüller ise başarımızı taçlandırıyor" dedi.