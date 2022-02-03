Milas'ta 26 işyeri kiraya verilecek

Milas Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait olan 26 adet iş yerini ihale ile 5 yıllığına kiraya vereceğini duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre mülkiyeti Milas Belediyesi'ne ait olan 26 iş yeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı 5 (Beş) yıllığına kiraya verilecektir.

İhale 18 Şubat 2022 cuma günü saat 13.30'da belediyenin encümeni huzurunda yapılacaktır.

İstekliler ihaleye katılmak için 500.00.-TL bedel karşılığında şartnameyi temin edebilirler.

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