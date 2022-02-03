DONMUŞ KURT BULUNDU!
DONMUŞ KURT BULUNDU!
0
DONMAK ÜZERE OLAN KÖPEK KURTARILDI
DONMAK ÜZERE OLAN KÖPEK KURTARILDI
0
DİN ADAMLARINA TACİZ SUÇLAMASI
DİN ADAMLARINA TACİZ SUÇLAMASI
0
KORONAVİRÜSE YAKALANDI!
KORONAVİRÜSE YAKALANDI!
0

Milas'ta 26 işyeri kiraya verilecek

Milas Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait olan 26 adet iş yerini ihale ile 5 yıllığına kiraya vereceğini duyurdu

Milas'ta 26 işyeri kiraya verilecek
03 Şubat 2022 Perşembe 10:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre mülkiyeti Milas Belediyesi'ne ait olan 26 iş yeri,  2886  sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı 5 (Beş) yıllığına kiraya verilecektir.

İhale 18 Şubat 2022 cuma günü saat 13.30'da belediyenin encümeni huzurunda yapılacaktır.

İstekliler ihaleye katılmak için 500.00.-TL bedel karşılığında şartnameyi temin edebilirler.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Kastamonu Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sonraki Haber
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alacak
Kuyumcu hırsızlığı kamerada! Tabanca ile camı kırıp...
Kuyumcu hırsızlığı kamerada! Tabanca ile camı kırıp...
0
İş çıkışı evine giderken öldürüldü!
İş çıkışı evine giderken öldürüldü!
0
Atatürk'e büyük saygısızlık!
Atatürk'e büyük saygısızlık!
0
Soğukta donmuş kurt bulundu!
Soğukta donmuş kurt bulundu!
0
Donmak üzere olan köpek böyle kurtarıldı
Donmak üzere olan köpek böyle kurtarıldı
0
Donarak ölen göçmen sayısı arttı!
Donarak ölen göçmen sayısı arttı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.