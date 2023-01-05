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Millî Eğitim Bakanlığı 50 kişi alacak

Millî Eğitim Bakanlığı 50 milli eğitim uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı

Millî Eğitim Bakanlığı 50 kişi alacak
05 Ocak 2023 Perşembe 11:28

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Millî Eğitim Bakanlığında 9 uncu derece kadroda görev yapmak üzere 50 (elli) Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alınacaktır. Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı için aranılan şartları taşıyan adayların başvuruları 6 Şubat – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

2023 Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sözlü sınav olarak 6 Mart – 17 Mart 2023 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

İlanın detayları için tıklayınız

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