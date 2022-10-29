DİŞ İLTİHABINDA ÖLÜMCÜL TEHLİKE!
DİŞ İLTİHABINDA ÖLÜMCÜL TEHLİKE!
0
CUMHURİYET'İN 99. YILI
CUMHURİYET'İN 99. YILI
0
İZMİR KİTAP FUARI AÇILDI
İZMİR KİTAP FUARI AÇILDI
0
KAĞIT BARDAKTAKİ TEHLİKEYE DİKKAT!
KAĞIT BARDAKTAKİ TEHLİKEYE DİKKAT!
0

Millî Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı alacak

Millî Savunma Bakanlığı, sınavla uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

Millî Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı alacak
29 Ekim 2022 Cumartesi 11:39

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere; “Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır.

Başvurular, 27 Ekim - 27 Kasım 2022 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
Sonraki Haber
Diş iltihabında ölümcül tehlike!
Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
0
Gaziantep Üniversitesi 17 kişi alacak
Gaziantep Üniversitesi 17 kişi alacak
0
Cumhuriyet'in 99. yılı
Cumhuriyet'in 99. yılı
0
Konya'da motosiklet TIR'a çarptı: 2 kişi öldü
Konya'da motosiklet TIR'a çarptı: 2 kişi öldü
0
Pendik'te bir kişi eşini öldürdü, intihar etti!
Pendik'te bir kişi eşini öldürdü, intihar etti!
0
Otomobilini park ederken öldürüldü!
Otomobilini park ederken öldürüldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.