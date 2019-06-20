Milletin iradesine saygı duyacaklar

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile Meydanı'nda sokak lambalarının ışığı altında miting yaptı.

İmamoğlu, "Kaldı 3 gün. Seçime 4-5 gün kala tek çaresi iftira olan, karalama olan bir siyasi parti, kaybetmeyi kabul etmiştir" dedi. İmamoğlu, "Sonra seçimde milletin iradesi çıkacak. Kabullenecekler. Kabullenmek zorundalar. Milletin iradesinin karşısında durmak asla mümkün değil" diye konuştu.

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah Bahçelievler'de başlatıp Şişli, Üsküdar, Sancaktepe ve Ümraniye'de devam ettirdiği seçim çalışmalarının finalini, gün kararırken Şile'de yaptı. İmamoğlu'nu Şile girişinde karşılayan onlarca kişi İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, vatandaşların oluşturduğu uzun bir araç konvoyu ile Şile'ye giriş yaptı. Şile Meydanı'nda İmamoğlu'nu bekleyen binlerce coşkulu vatandaş, seçilmiş İBB Başkanı'na sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu, sokak lambalarının ışığı altında yaptığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

5 yıl boyunca, yoruldukça Şile'ye gelip sizin yanınızda dinleneceğim. Şile'yi İstanbul'un göz bebeği yapacağız. Pırıl pırıl bir ilçe olacak. O güzel Karadeniz'in o hırçın dalgalarındaki enerjiyle capcanlı olacak. 62 mahallesi, köyü, doya doya hizmet alacak. Her köyünde İstanbul'a tarım üreteceğiz, turizm üreteceğiz, arıcılık olacak. Her köyün kendi karakterine göre gelişimini destekleyeceğim. Duymayanlara, duyanlar duyursun."

Kaldı 3 gün

"Kaldı 3 gün. Bugün bitti. Perşembe, cuma, cumartesi 2 gündür çuval çuval iftiralara, yalanlara başladılar. Yuhalamayın. Ben, gülüyorum bunlara. Seçime 4-5 gün kala tek çaresi iftira olan, karalama olan bir siyasi parti, kaybetmeyi kabul etmiştir. Efendim neymiş? Naklen yayından önce sunucu İmamoğlu ile görüşmüş mü görüşmemiş mi? Gizli mi, değil mi? 3 dakika mı, 5 dakika mı? Vah vah vah! Hayatımda bu kadar mızıkçısını görmedim. Mızıkçılık çocuğa yakışır da o yaştakilere yakışır mı, anlamadım. Akıl tutulması yaşayanların akla ihtiyaçları var."

Tehdide başlarlar

"Farkındaysanız iftiraların, yalanların, karalamaların yanı sıra, bugün sabah dedim ki, 'Hemen şimdi tehdide başlarlar'. Çok gecikmedi başladılar. Yarın artacak. Sonra bir daha artacak. Cumartesi daha da artacak. Sonra seçimde milletin iradesi çıkacak. Kabullenecekler. Kabullenmek zorundalar. Milletin iradesinin karşısında durmak asla mümkün değil. Hele hele 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyeti milletinin karşısında duracak kişi henüz doğmadı kardeşim. Hiç de doğmayacak. Pazartesi, İstanbul'daki siyasi güruhu, o İstanbul'un parasını israf eden bir avuç insanı ne yapıyoruz? Gönderiyoruz. 'Güle güle' diyoruz onlara. Milletle beraber, milletin parasını koruyan, israfı yok eden, tasarruf ve üretim yapan, ahlaklı, hak, hukuk ve adaletten yana olan biz, yeni yönetimle göreve geliyoruz."