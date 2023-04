Milletvekili aday listelerinde Romanlar yok sayıldı

İZ-ROM-DER Başkanı Abdullah Cıstır, milletvekili aday listelerinde Millet İttifakı’nın Romanları unuttuğunu Cumhur İttifakı’nın ise seçilme şansı zor sıralarda iki kontenjan ayırdığını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) 27. Dönem Seçimleri’nde Roman vatandaşlar, AK Parti’den ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)’nden olmak üzere iki milletvekilini parlamentoya göndermişti. Romanlar, yeni dönemde daha fazla milletvekili çıkarmayı planlarlarken hayal kırıklığına uğradı. Partilerin TBMM 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri aday listelerinin belli olmasının ardından Millet İttifakı'nda CHP listelerinde Roman milletvekili adayına yer verilmezken Cumhur İttifakı'nda ise AK Parti listelerinde iki kontenjan ayrıldı. 27. Dönem CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve milletvekili aday adayı olan İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İZ-ROM-DER) Başkanı Abdullah Cıstır başta olmak üzere Roman adaylar, CHP listelerinde yer almadı. AK Parti ise Romanları temsilen geçen dönemde İzmir birinci bölge dördüncü sıradan aday gösterdiği İzmir Milletvekili Cemal Bekle’yi 14 Mayıs seçimlerinde beşinci sıradan aday gösterdi. AK Parti'nin Kocaeli milletvekili aday listelerinde ise on ikinci sıradan Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erkan Aksoy’a yer verildi.

ROMAN HALKI CEMAL BEKLE İÇİN ÇALIŞACAK

İZ-ROM-DER Başkanı Abdullah Cıstır, CHP listelerinde yer verilmemesine ve AK Parti'de ise seçilme imkânın zor olduğu sıralardan Roman aday gösterilmesine tepki gösterdi. Cıstır, “Bunun adı işte ayrımcılık. CHP’den bir Roman milletvekilimiz vardı; sıfırladırlar, eksiye düşürdüler. Biri ‘Halleşeceğiz’ dedi, diğeri özür diledi. Sonuçta CHP yok saydı, AKP ‘-mış' gibi yaptı. İzmir, AKP’ye beş milletvekili vermez ama buna rağmen Roman halkı Cemal Bekle’yi parlementoya göndermek için gayret edecek. Hepimiz çalışalım, bir Roman çocuğu çıksın diye bir çaba var” dedi.

"NEREDE HELALLEŞME, NEREDE KUCAKLAŞMA?"

Cıstır, kendisinin CHP listelerinden aday gösterilmemesine ilişkin ise “Bize çok ayıp edildi. Ülkenin birçok tarafından genç arkadaşlarımız da vardı. Bizim birikimlerimizi kamuoyu biliyor. Şimdi ne olacak? İktidara giderken ‘Bütün renkleri dahil edeceğiz, farklılıklarımız zenginliğimiz’ diyorsunuz temsilde adaletten bahsediyorsunuz, ‘Hak, hukuk, adalet’ diyorsunuz hak nerde ya... Her dönem arsız, yüzsüzlük yapılıyor. Her dönem adaysınız be kardeşim, bizim önümüzü kesiyorsunuz. Her dönem adaysınız ya belediye başkanlığına ya da meclise. Yeterin artık. Bu yok sayılmanın, ötekileştirmenin halidir. Kimse Romanlar'dan daha fazla mağdur değil. Aleviler birinci sıralarda, Kürtler ikinci, üçüncü, dördüncü sıralarda Romanlar nerede? Mecliste her yapı var, Roman yok. Bu yok saymaktır. Nerede helalleşme, nerede kucaklaşma? Siyaset mekanizması, Millet İttifakı Romanları unuttu. Diğerinin de pek hatırladığı söylenemez” diye konuştu.

“BU DEMOKRASİNİN AYIBI OLSUN!”

Romanların oy kitlesinin Millet İttifakı içindeki bazı siyasi partilerden daha yüksek olduğunu kaydeden Cıstır, “Benim oy kitlem Saadet Partisi’nden, Gelecek Partisi’nden daha yüksek. Sadece onlar kadar örgütlü değiliz, bunu hepsi biliyor. Pazarlık gücümüz yok, bizi birbirimize kırdırıyorsunuz. Biri o tarafa diğeri başka bir tarafa yolluyor. Bu resmen manipülasyondur. Manipüle edildik. Bu şartlarda bir tane bile Roman milletvekili çıkmaz. Bu demokrasinin ayıbı olsun. İtirazımızı gerekli yerlere yaptım. Aslında Romanlara ‘Siyaset bizim alanımız, bizim konfor alanımıza girmeyin, siz sadece sosyal yardım talep edin’ denildi” ifadelerini kullandı.

TELEFONLARIMIZI AÇMADILAR

Söz konusu gündeme ilişkin görüşlerini almak için aradığımız CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise telefonlarımızı açmadı.