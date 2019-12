Milletvekilleri ve belediye başkanlarından Oğuz'a destek

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un tutuklanmasının ardından milletvekilleri ve belediye başkanları destek için toplandı

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un, hakkında açılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, parti yöneticileri ve İzmir'deki çeşitli ilçe belediye başkanları, Urla Belediye binası önünde bir araya geldi. Özkan, partililer adına okuduğu basın açıklamasında, şunları söyledi:

"Mevlana'ya sormuşlar, 'Adaletsizlik nedir?' diye. 'Hak edeni hak ettiği yerden alıp, hak etmediği yere koymaktır' demiş. Bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Bunu en kısa sürede sonlandırmak için gereken her türlü çalışmayı yapacağız. Buradan yola çıkarak, Urla Belediyemize karşı geliştirilecek her türlü sabotaja, her türlü politik harekete karşı çelik bir duvar gibi burada durmaya devam edeceğiz. Bizim için geçerli olan şey haktır, hukuktur, adalettir. Masumiyetin çiğnenmesine asla izin vermeyeceğiz. Biz sizin başınızı asla öne eğdirmedik, bundan sonra da eğdirmeyeceğiz. Bundan sonraki süreci de en yakından takip edeceğiz. Şunu aklından kimse geçirmesin, Urla Belediyesi'ni başka belediyelerle kimse karıştırmasın. Burası İzmir ve İzmir Mustafa Kemal'in kalesi olarak kalmaya devam edecektir. Bizim toprağımızda ayrık otu bitmez, biz ayrık otunun yaşamasına izin vermeyiz. Bizim toprağımızda Fetullahçı falan yaşamaz. Burası Urla, burası İzmir. Biz buradayız, her türlü sorunu halledecek güçte ve yeterlilikteyiz. Dayanışacağız, el ele ve kol kola olacağız. Urla olarak bu basiretsizliği ortadan kaldıracağız. Arkadaşımızın tutuksuz, adil ve hızlı yargılanmasını talep ediyoruz. Arkadaşımız koltuğuna oturana kadar mücadeleye devam edeceğiz."

Soyer, toplantı için gittiği Kazan'dan dönüşe geçti

Tuncay Özkan'ın ardından söz alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in birtakım görüşmeler yapmak için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'dan dönüşe geçtiğini ve ilk uçakla geleceğini belirtti. Özuslu, "Kendisi, 'Kalbim orada ve vücudum da yakında orada olacak. Anayasanın en basit kuralıdır, bir insanın en temel hakkıdır, kimse hüküm giymeden suçlu ilan edilemez. Dolayısıyla hiç kimse Burak Oğuz'u suçlu ilan edemez. Tutuklama bir cezalandırma yöntemi değil, bir tedbirdir. Burada tutuklanmayı gerektiren hiçbir şey yoktur. Kendi ayaklarıyla gidip savcılığa ifade vermiş, bir kamu görevlisi olarak Urlalıların yüzde 66 ile seçtiği bir belediye başkanı olarak hiçbir yere gitmeye niyeti yoktur. Tunç Soyer böyle bir belediye başkanının ne için tutuklandığını soruyor ve hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğimizi söylüyor" dedi. Partililer, yapılan basın açıklamasının ardından toplantı yapmak üzere belediye binasına girdi.

Ne yaptığıyla ilgili bir bilgim yok

Hakkında açılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un ilçede kıraathane işleten babası Ahmet Oğuz, yaptığı açıklamada, "Ben çocuğum hakkında konuşamam, kendisi kocaman adamdır. Ne yapıyorsa kendisi yapıyor. Benim ne yaptığı hakkında bir bilgim yok" dedi. Seçim öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayıp, "Benim çocuğum FETÖ'cüdür, onu aday gösterirseniz sizin için sıkıntı olur" dediği iddia edilen baba Ahmet Oğuz, bu yöndeki soruları yanıtsız bıraktı.