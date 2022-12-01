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Milli Eğitim Bakanlığı 10 kişi alacak

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 10 bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı 10 kişi alacak
01 Aralık 2022 Perşembe 10:32

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Milli Eğitim Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca; 2021 ve 2022 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Yapılacak olan sınava ilişkin kılavuz www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr- yegitek.meb.gov.tr adresinde ve Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacaktır.


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