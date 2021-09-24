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Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacağını duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alacak
24 Eylül 2021 Cuma 09:55

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar İle Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 14.961 sözleşmeli öğretmen atama işlemi, ilanda yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır. Atama işlemleri, “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.

 

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekmektedir.

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Etiketler; #öğretmen ataması #meb öğretmen alımı #sözleşmeli öğretmen alımı
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