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Milli Eğitim Bakanlığı 40 kişi alacak

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere 40 kişi alımı yapacağını duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı 40 kişi alacak
05 Eylül 2022 Pazartesi 10:09

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Milli Eğitim Bakanlığı  Merkez Teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilandaki tabloda nitelikleri belirtilen toplam 40 (kırk) adet boş pozisyon için sözleşmeli personel alınacaktır.

 


Başvurular e-Devlet üzerinden Millî Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 12/09/2022 - 16/09/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


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