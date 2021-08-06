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Milli Eğitim Bakanlığı'nda beklenen değişiklik, Mahmut Özer yeni Milli Eğitim Bakanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir istifa ettiği belirtilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer'i atadı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda beklenen değişiklik, Mahmut Özer yeni Milli Eğitim Bakanı oldu
06 Ağustos 2021 Cuma 01:44

HABEREKSPRES- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bir süredir istifa ettiği belirtilen Bakan Ziya Selçuk’un "görevden af talebinin kabul edildiği" Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına ise Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer'in atandığı bildirildi.

ÜÇ YENİ BAKAN YARDIMCISI

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına ise Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sabri Şensoy atandı.

Prof. Dr. Mahmut Özer Kimdir?

5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut ÖZER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır. Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır. 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 28 Kasım 2010-4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı yapmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği görevlerini de yürüten Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atanmıştır. Halen İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı olan Özer, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştı. Prof. Dr. Özer, 6 Ağustos 2021 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Eğitim Bakanı olarak atandı.

Etiketler; #ziya selçuk #mahmut özer #milli eğitim bakanlığı
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