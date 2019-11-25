Milli Eğitim sınıfta kaldı

Polat 'İzmir'e Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ödenek son iki yılda % 60 azaldı. Yani her 5 okuldan 3'ü bütçe yetersizliğinden dolayı yenilenemiyor' dedi.

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir'in ilk ve ortaokullarının durumunu Meclis gündemine taşıdığı soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıt geldi. Polat, "Buca Belenbaşı Mahallesi'nde yenilenmesi amacıyla yıkılan okulda öğrenim gören öğrencilerin cami avlusuna kurulan konteynerlerde ve cami müştemilatında öğrenimlerine devam etmesine Bakanlık, 'Mevcut binanın yıkılıp yerine yenisi yapılıncaya kadar, eğitim öğretimin aksamaması ve öğrencilerin mağdur olmaması için mahalli ve yerel imkanlarla Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli önlemlerin alındığı' cevabını verdi. Alınan önlem müştemilat ve cami avlusuna kurulan konteynerlerde eğitim ve öğretime devam etmek mi? Evlatlarımızın yeterli donanıma sahip okullarda öğrenim görmesini beklerken, cami avlularına kurulan konteyner ve müştemilata mahkum edilmesi, Atatürk ilkeleri ve İnkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı. Ancak ne yazık ki bu vahim tabloyu gözler önüne serecek bir cevap geldi. Bakanlık verdiği lakayt cevapta Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinin nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler vermiştir, öncelikle kendisine teşekkür ederiz. Bakanlık tarafından İzmir'e 2016 yılında 15.001.000 TL, 2017 yılında 22.745.000 TL, 2018 yılında 9.875.500 TL, 2019'da ise 9.807.500 TL büyük onarım ödeneği gönderilmiş. İzmir'e Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ödenek son iki yılda % 60 azalmış. Yani her 5 okuldan 3 ü bütçe yetersizliğinden dolayı yenilenemiyor" dedi.

31 proje sürüyor

Polat "İzmir Valiliğince konuya ilişkin olarak; İzmir'deki 24 okulun (ilkokul ve ortaokul) yıkımının yapıldığı, 23 okulun yapımının devam ettiği, 1 okulun ise yapımının tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulduğu belirtilmekte. İzmir'de 2015-2019 yılları arasında Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı kapsamında 61 proje (1049 derslik) tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulmuş olup 31 projenin (698 derslik) yapımı ise devam etmekte. Ayrıca taşımalı eğitim kapsamında İzmir'de 28 bin 270 öğrenci yaşadıkları bölgede okul olmadığı gerekçesiyle taşınmakta. Okulların yenilenme sürecinin yeni eğitim-öğretim yılına yetişmemesi ve öğrencilerin gerekli donanımdan mahrum, sağlıksız ve niteliksiz koşullarda eğitim alması kabul edilemez" diye konuştu.