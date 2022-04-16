Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 144 kişi alacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 144 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, ilanda tabloda başvuru özel şartları belirtilen 144 boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular 15 Nisan 2022 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp, 24 Nisan 2022 tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir.



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