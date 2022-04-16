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Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 144 kişi alacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 144 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 144 kişi alacak
16 Nisan 2022 Cumartesi 10:59

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, ilanda tabloda başvuru özel şartları belirtilen 144 boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.  

Başvurular 15 Nisan 2022 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp, 24 Nisan 2022 tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir.


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