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Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 kişi alacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 74 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 kişi alacak
11 Kasım 2022 Cuma 11:00

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, ilanda başvuru özel şartları belirtilen Başkanlığın merkez teşkilatında (İstanbul ve Edirne) 74 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Başvurular 10 Kasım 2022 tarihinde saat: 10.00’da başlayıp, 21 Kasım 2022 tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir.

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