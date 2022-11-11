Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 kişi alacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 74 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, ilanda başvuru özel şartları belirtilen Başkanlığın merkez teşkilatında (İstanbul ve Edirne) 74 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular 10 Kasım 2022 tarihinde saat: 10.00’da başlayıp, 21 Kasım 2022 tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir.

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