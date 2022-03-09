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Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı güvenlik görevlisi alacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 30 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı güvenlik görevlisi alacak
09 Mart 2022 Çarşamba 10:12

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıdaki tabloda başvuru özel şartları belirtilen 30 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Başvurular 09 Mart 2022 tarihinde saat:9.30’da başlayıp, 20 Mart 2022 tarihinde saat:23.59’da sona erecektir.

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