Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı işçi alacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 79 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara göre ilanda kontenjan dağılımı ve başvuru şartları gösterilen unvan ve pozisyonlarda 79 sürekli işçi alınacaktır.

Başvurular 03 Ocak 2023 tarihinde saat: 10.00’da başlayıp, 15 Ocak 2023 tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir.



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