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Milli Savunma Bakanlığı 15 kişi alacak

Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı 15 kişi alacak
21 Aralık 2022 Çarşamba 10:30

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere; “Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdari Hizmetler sınıfından 9’uncu dereceli 15 (onbeş) Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır.

Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Millî Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında (Ankara) görev yapacaktır.

Çevrimiçi (online) başvurular, 21 Aralık 2022-05 Ocak 2023 (23.59’a kadar) tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.


İlanın detaylar için tıklayınız.

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