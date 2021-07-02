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Milli Savunma Bakanlığı 2 bin 533 işçi alacak

Milli Savunma Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere 2 bin 533 işçi alacağı açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı 2 bin 533 işçi alacak
02 Temmuz 2021 Cuma 10:18

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli işçi alınacaktır.

 

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecektir.


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