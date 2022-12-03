Milli Savunma Bakanlığı 555 kişi alacak

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 555 sözleşmeli personel alımı yapılacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır.

Başvurular, 02 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.



Detaylar için lütfen tıklayınız.