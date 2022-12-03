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Milli Savunma Bakanlığı 555 kişi alacak

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 555 sözleşmeli personel alımı yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı 555 kişi alacak
03 Aralık 2022 Cumartesi 11:27

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır. 

Başvurular, 02 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.


Detaylar için lütfen tıklayınız. 

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