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Milli Savunma Bakanlığı er alacak

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı yapacağını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı er alacak
22 Mart 2022 Salı 09:38

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alacak.

Başvuracak adayların en az ilköğretim mezunu olması gerekmektedir. Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olması şarttır. 

Ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun
yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak ve internet üzerinden Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dâhilinde başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.


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