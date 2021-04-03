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Milli Savunma Üniversitesi personel alacak

Milli Savunma Üniversitesi'nin 200 sözleşmeli personel alacağı öğrenildi

Milli Savunma Üniversitesi personel alacak
03 Nisan 2021 Cumartesi 09:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde 200 (iki yüz) sözleşmeli personel temini yapılacaktır.

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