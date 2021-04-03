Milli Savunma Üniversitesi personel alacak

Milli Savunma Üniversitesi'nin 200 sözleşmeli personel alacağı öğrenildi

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde 200 (iki yüz) sözleşmeli personel temini yapılacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ