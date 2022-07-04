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Milyonluk şirketi var ama üzerinde 5 kuruş parası yok!

Ankara'da düzenlenen operasyonda 4 ayda 210 milyon TL'lik işlem yaptığı öğrenilen İbrahim D. gözaltına alındı. Ancak İbrahim D.'nin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi ve serbest bırakıldı. Üzerinde hiç para olmadığı ortaya çıkan İbrahim D. için polisler kendi aralarında para toplayarak otobüs bileti aldı

Milyonluk şirketi var ama üzerinde 5 kuruş parası yok!
04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:00

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında İbrahim D.'nin de bulunduğu 323 şüpheli gözaltına alındı.

'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında Adana'da gözatına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen İbrahim D.'nin üzerine açılan şirket ile ilgili inceleme yapıldı. Sokakta yaşayan ve akıl sağlığı yerinde olmayan İbrahim D.'nin üzerine açılan şirketten, 4 ayda 210 milyon TL'lik işlem yaptığı belirlendi. Şirketin, İbrahim D.'den alınan vekaletle açıldığı tespit edildi. Milyonluk şirketi olan İbrahim D., gözaltına alınıp Ankara'ya getirildiğinde üzerinde yırtık ve kirli kıyafetleri ile dikkati çekti.

NEZARETHANEDE YILAN ARADI

İbrahim D., nezarethanede çekilen görüntülerde yılan aradığını söyleyerek, sıradışı hareketlerde bulundu. İbrahim D., kendisine yöneltilen 'ne yapıyorsun' sorusuna ise 'Yılan var, onu arıyorum, pişirip yiyeceğim' diyerek tuhaf cevaplar verdiği görüldü. İbrahim D., emniyetteki işlemlerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

POLİSLER PARA TOPLAYARAK BİLET ALDI

Üzerine milyonluk şirket kurulan İbrahim D.'nin serbest bırakıldıktan sonra cebinde memleketi Adana'ya dönecek parası olmadığı anlaşıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polisler, İbrahim D. için aralarında para toplayarak otobüs bileti aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #demir yumruk #operasyon #gözaltı
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