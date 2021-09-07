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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işçi alacak

Miman Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işçi alacak
07 Eylül 2021 Salı 10:12

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile ilanda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

 

Şartları uyan adaylar, başvurularını Beyoğlu İş–Kur İlçe Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

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