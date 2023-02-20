Mimardan 'Artçılar devam ederken bina yapılmamalı' uyarısı

Hatay'da bir dönem Defne Belediyesi başkan yardımcılığı da yapan mimar Abdülgani Mazmanoğlu, artçı depremlerin devam etmesi nedeniyle bir yıl süreyle betonarme bina yapmanın çok sakıncalı olabileceğini söyledi.

Mimardan 'Artçılar devam ederken bina yapılmamalı' uyarısı
20 Şubat 2023 Pazartesi 13:35

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği ve birçok binanın yıkıldığı Hatay’da, mimar Abdülgani Mazmanoğlu, artçı depremlerin şiddetini kaybetmeden yeni betonarme binaların yapılmaması uyarısında bulundu. Hatay’da depremi yaşayan mimar Mazmanoğlu, “Sabah saatlerinde asrın felaketini yaşadık. Teknik eleman olmamıza rağmen biz bile şoke olduk" dedi.

Artçı depremlerin devam etmesi nedeniyle betonarme bina yapılmaması gerektiğini söyleyen Mazmanoğlu, "Deprem bölgesinde artçı depremler 1 yıl devam eder. Artçı depremlerin şiddeti azalmadan betonarme bina yapmanın çok sakıncası var. Artçı depremler nedeniyle kayma meydana gelir ve betonla demirin alakası kalmaz, kaynaşma yaşanmaz. Tedbirli olalım, tekrar bir felaket yaşamayalım. Bölgesel anlamda ciddi zemin etütleri yapılıp planlama yapmak lazım. Ardından ona göre bir kent planlaması hayata geçirilmeli. Ağır ve orta hasarlı binalara girmenin çok büyük tehlike. Uzmanlar tarafından kontrol yapıldıktan sonra binalara girmek gerekiyor. Belki bina yıkılmamış olabilir ama eğreti duran bir duvar üzerinize yıkılabilir." 


Kaynak: DHA
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