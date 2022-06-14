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Minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü

Aksaray’da evlerinin önünde oynarken minibüsün çarptığı Keremcan Delen (2), hayatını kaybetti

Minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
14 Haziran 2022 Salı 13:51

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5208 Sokak'ta meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Osman Yasav (20) yönetimindeki 68 ACJ 667 plakalı minibüs, evlerinin önünde oynarken aniden yola fırladığı belirtilen Keremcan Delen'e çarptı. Yaralanan küçük Keremcan, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Keremcan, saat 19.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kaza yerinden ayrılıp yakındaki polis merkezine giderek teslim olan Osman Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aksaray #kaza #ölüm #çocuk ölüm #çocuk minibüs ölüm
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