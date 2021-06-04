Miras kavgası kanlı bitti: Amcasını, yengesini ve kuzenini öldürdü!

Miras kavgası acı bitti. Sakarya'da bir kişi miras yüzünden aralarında husumet bulunan amcası, yengesi ve kuzenini silahla vurarak öldürdü

Olay Samsun'da gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre miras meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan kuzenler Gökhan Şanlı ve Yavuz Şanlı kahvehanede tartışmaya başladı. Kahvehanede bulunanlar araya girerek kuzenleri yatıştırdı. Daha sonra da iki kuzen kahvehaneden ayrıldı.

Daha sonra Yavuz Şanlı kuzeninin yaşadığı evi bastı. Şanlı bahçede bulunan amcası Saffet Şanlı'ya ve yengesi Nuran Şanlı'ya ateş etmeye başladı. Sesleri duyarak dışarıya çıkan kuzeni Gökhan Şanlı'yı da vuran Yavuz Şanlı daha sonra da otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Olayı gören komşular durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Saffet Şanlı ve eşi Nuran Şanlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan Gökhan Şanlı ise hastaneye kaldırıldı. Ancak o da kurtarılamadı. Gökhan Şanlı'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan ve yaşanan kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan Yavuz Şanlı ise yakalanarak gözaltına alındı.

BİR AY ÖNCE DE OLAY ÇIKMIŞ

5 Mayıs günü meydana gelen olayda ise kardeşler Saffet Şanlı ve Salih Şanlı arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için araya giren Saffet Şanlı’nın eşi Nuran Şanlı, Salih Şanlı’nın silahından çıkan kurşunla bacağından yaralandı. Nuran Şanlı tedaviye alınırken, Salih Şanlı ise gözaltına alındı. Salih Şanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.