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Misafirliğe gittiği evde intihar etti demişlerdi, olay çok başka çıktı!

İzmit'te 27 yaşındaki Olcay Ersoy'un misafirliğe gittiği evde başına silahı dayayarak intihar ettiği ileri sürülmüştü. Olay sonrası yapılan incelemede Ersoy'un intihar etmediği, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ev sahibi F.T. tutuklandı

Misafirliğe gittiği evde intihar etti demişlerdi, olay çok başka çıktı!
04 Haziran 2022 Cumartesi 08:20

Olay 11 Temmuz 2021 günü İzmit Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Olcay Ersoy, F.T. isimli arkadaşının evine misafirliğe gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı F.T., 112 Acili arayarak Olcay Ersoy’un intihar ettiğini söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabanca ile başından vurulması sonucu ağır yaralanan Ersoy’u hastaneye götürdü. Ersoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından ev sahibi F.T. ve o sırada evde bulunan Ş.T., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI'

Soruşturmayı derinleştiren polis, olay yeri inceleme raporları ve otopsi raporlarının ardından Olcay Ersoy’un şüpheli bir şekilde öldüğüne kanaat getirdi. Bunun üzerine ev sahibi F.T. ve Ş.T. dün  gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ev sahibi F.T. 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmit #cinayet #ölüm #intihar
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