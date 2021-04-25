HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!
HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!
0
İZMİR'DE KURTARMA OPERASYONU
İZMİR'DE KURTARMA OPERASYONU
0
ABD'DEKİ TÜRKLERDEN TEPKİ
ABD'DEKİ TÜRKLERDEN TEPKİ
0
ONLAR VİRÜSÜ BİTİRDİ!
ONLAR VİRÜSÜ BİTİRDİ!
0

Mısra Öz'den güzel haber geldi!

Covid-19 tedavisi sürerken solunum sıkıntısı nedeniyle 17 Nisan'da yoğun bakıma alınan Mısra Öz Sel yoğun bakımdan çıktı

Mısra Öz'den güzel haber geldi!
25 Nisan 2021 Pazar 12:03

Çorlu'da 8 Temmuz 2018’de meydana gelen tren kazasında oğlu Arda Sel’i ve eşini kaybeden Mısra Öz Sel, covid-19 tedavisi sürerken solunum sıkıntısı nedeniyle 17 Nisan’da yoğun bakıma alınmıştı.

Mısra Öz Sel’in babası Mehmet Öz sosyal medya hesabından kızının sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, “Şu an kızım Mısra Öz yoğun bakımdan çıktı normal odasında. Kızıma duaları ile destek olan sesine ses olan tüm sevenlerine gönül dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sonsuz teşekkürler” dedi.

Etiketler; #mısra öz #Koronavirüs #arda sel #çorlu tren kazası
Önceki Haber
Biz koronavirüsle uğraşırken onlar 50 bin kişilik konser yaptı
Sonraki Haber
ABD'deki Türklerden 'soykırım' tepkisi
Yangın felaketi: 4 kişi öldü!
Yangın felaketi: 4 kişi öldü!
0
'Bizi de vurup gitti' demişti. Gözaltına alındı!
'Bizi de vurup gitti' demişti. Gözaltına alındı!
0
Eşini öldürdü, evini ve arabasını yaktı!
Eşini öldürdü, evini ve arabasını yaktı!
0
Bu lezzetin tarifini 30 yıllık usta bile bilmiyor
Bu lezzetin tarifini 30 yıllık usta bile bilmiyor
0
Yeni Aile Bakanı'na büyük tepki!
Yeni Aile Bakanı'na büyük tepki!
0
Thodex operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı!
Thodex operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.