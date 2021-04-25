Mısra Öz'den güzel haber geldi!

Covid-19 tedavisi sürerken solunum sıkıntısı nedeniyle 17 Nisan'da yoğun bakıma alınan Mısra Öz Sel yoğun bakımdan çıktı

Çorlu'da 8 Temmuz 2018’de meydana gelen tren kazasında oğlu Arda Sel’i ve eşini kaybeden Mısra Öz Sel, covid-19 tedavisi sürerken solunum sıkıntısı nedeniyle 17 Nisan’da yoğun bakıma alınmıştı.

Mısra Öz Sel’in babası Mehmet Öz sosyal medya hesabından kızının sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, “Şu an kızım Mısra Öz yoğun bakımdan çıktı normal odasında. Kızıma duaları ile destek olan sesine ses olan tüm sevenlerine gönül dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sonsuz teşekkürler” dedi.