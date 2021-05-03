2 YAŞINDAKİ OĞLUNU SATTI!
2 YAŞINDAKİ OĞLUNU SATTI!
0
CİVCİVLERE HOROZ ANNELİK YAPIYOR
CİVCİVLERE HOROZ ANNELİK YAPIYOR
0
İZMİR'İN GURURU OLDULAR
İZMİR'İN GURURU OLDULAR
0
TWITTER'DA AKIM BAŞLATMAK İSTEDİ AMA...
TWITTER'DA AKIM BAŞLATMAK İSTEDİ AMA...
0

Mısra Öz'den iyi haber!

Çorlu tren kazasında eşini ve oğlunu kaybeden ve geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Mısra Öz'den iyi haber geldi

Mısra Öz'den iyi haber!
03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:45

3 yıl önce Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında oğlunu ve eşini kaybeden Mısra Öz’den sevindiren haber geldi… Covid-19 nedeniyle kaldırıldığı Acıbadem Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi’nde tedavi gören Mısra Öz sağlığına kavuşarak bu sabah taburcu edildi.

Covid-19’a yakalanan ve solunum sıkıntısı nedeniyle 11 Nisan 2021 tarihinde Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi’nde tedavisine başlanan Mısra Öz, artan şikayetleri üzerine 17 Nisan 2021’de yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Sağlığındaki olumlu gelişmeler üzerine 25 Nisan 2021 tarihinde normal hasta odasına alınan Mısra Öz’ün sağlık durumu ile ilgili Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ceyhun Solakoğlu şu bilgileri verdi: “Hastamız Mısra Öz' ün hastanemizdeki tedavisi sonlanmış olup, sağlığına kavuşmuş olarak 3 Mayıs 2021 tarihinde (bugün) taburcu edilmiştir. Kendisine sağlıklı günler diliyoruz”

Etiketler; #mısra öz #mısra öz taburcu #Koronavirüs
İlişkili Haberler
Mısra Öz'den güzel haber geldi!
Mısra Öz'den güzel haber geldi!
Çorlu tren kazasında eşini ve oğlunu kaybeden Mısra Öz yoğun bakımda!
Çorlu tren kazasında eşini ve oğlunu kaybeden Mısra Öz yoğun bakımda!
Önceki Haber
Çiğli'de sokak hayvanları unutulmadı
Sonraki Haber
Fenomen olmak için iki kızı dövmüşlerdi. Yeni ayrıntılar ortaya çıktı!
TGS, Basın Özgürlüğü Raporunu açıkladı
TGS, Basın Özgürlüğü Raporunu açıkladı
0
Civcivlere horoz annelik yapıyor
Civcivlere horoz annelik yapıyor
0
Camide polis müdahalesi!
Camide polis müdahalesi!
0
Otelde 'pes' dedirten görüntüler!
Otelde 'pes' dedirten görüntüler!
0
Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alımı
İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.