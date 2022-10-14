MİT açıkladı: PKK'nın o ismi etkisiz hale getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Suriye'de düzenlenen operasyonda PKK/YPG'nin en kalabalık terörist birliklerinden sözde çavreş tugayı sorumlusu 'Geli Serhat' kod adlı Nejdet Dağlarer, etkisiz hale getirildi.

MİT, Türkiye'deki faaliyetleri ve Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik eylemleri nedeniyle PKK/YPG'li terörist 'Geli Serhat' kod adlı Nejdet Dağlarer'i, etkisiz hale getirilecek hedef olarak belirledi. Dağlarer, terör örgütünün Suriye'deki en kalabalık birliklerinden sözde çavreş tugayına düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK'ya 2009'da katılan Nejdet Dağlarer, 2012'de Hakkari'nin İran sınırında yer alan Şemzinan bölgesinde silahlı faaliyetlerde bulundu, bölgede güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada elinden yaralandı. 2016'da Irak'a, buradan da Suriye'ye geçen Dağlarer, uzun süre Halep bölgesinde faaliyet gösterdi. Suriye'deki terörist faaliyetleri sırasında Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarına karşı yönlendirici olarak aktif olan, 2020'de sözde Kobani eyaleti tünel ve mevzilendirme sorumlusu olan Dağlarer, son olarak sözde çavreş tugayının sorumlusu oldu.

Güvenlik kaynakları, Suriye'deki en kalabalık terörist birliklerden olan sözde çavreş tugayı sorumlusunun etkisiz hale getirilmesinin, örgütün Suriye yapısına ciddi zarar verdiğini belirtti.