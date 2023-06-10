MKE fabrikasında patlama: 5 işçi şehit

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetti

MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'ndaki dinamit mikser atölyesinde bugün saat 08.40 sıralarında, işçiler üretime hazırlık yaparken henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamayla birlikte fabrikadan dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale edip söndürdü.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.