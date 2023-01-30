Günümüzde LED raylı ışık, çeşitli mağaza, ofis ve ev ortamlarında modern aydınlatma için ana seçenek haline gelmiştir. Ray doğrultusunda hareket ile birlikte 360 ​​derecelik dönüş kabiliyeti, bu tip lamba ile projenizin amacına göre doğru aydınlatmaya sahip olmanızı sağlar.

Raylı ışıklar güç tüketimi açısından dört modelde üretilmektedir. 15 watt, 25 watt, 35 watt ve 60 watt raylı ışıklar. Projenin türüne ve amacına göre her model özel bir şekilde kullanılır.



Neden LED raylı ışık seçmeliyiz?

1- Tüm alanlarda kullanım için 360 derecelik dönüş kabiliyeti için

2- Işığın ray üzerine hızlı ve kolay montaj edilebilmesi için

3- Herhangi bir nedenle tavanda geniş bir alan işgal etmek istemediğimiz mekanlarda kullanılabilmesi için

4- Sıva üstü ve güzel vurgu aydınlatması yapmak için

5- Farklı şekil ve ölçülerde hazırlanabilen pratik raylar üzerine montaj edilebilmesi için

Vurgu aydınlatması, duvar aydınlatması (wall washing/ Duvar Boyama) ve duvar aydınlatması (wall grazing/ Duvar sıyırma) olmak üzere üç aydınlatma tekniği ile alanınızı raylı ışıklarla aydınlatabilirsiniz. Wall washing ve wall grazing arasındaki fark, ray ile duvar yüzeyi arasındaki mesafe ve aydınlatmanın doğasıdır. Yüzeydeki dokuları ve pürüzleri vurgulamak istiyorsanız wall washing tekniğini kullanın. Kontrollü gölgeler oluşturmak ve bunları kullanmak istiyorsanız wall grazing tekniğini kullanmanız daha iyi olur.

* İhtiyacınız olan alanı aydınlatmak için kaç ışığa ihtiyacınız var?

Bu soruyu cevaplamak için farklı parametrelere dikkat etmelisiniz. Bir yandan ışığı çekem açısından duvarların türü, istediğiniz dekorasyon türü ve aydınlatma teması diğer yandan da lambanın güç tüketimi, montaj yeri ve en önemlisi bütçeniz bu konudaki önemli etkelerdir.

Fakat unutulmaması gereken önemli bir konu da raylı ışık alırken hangi özelliklere dikkat etmeniz gerektiğidir. İşte bazı önemli özellikler:

1- Renksel geriverim indeksi veya CRİ: Lambanın ışığı altındaki cisimlerin renginin güneş ışığı altında görünen gerçek renge benzerliği renk indeksi ile ifade edilen bir husustur. Bu indeks çeşitli testlerde belirlenir ve 0 ile 100 arasında bir sayıdır. Bu sayı 100'e ne kadar yakınsa renkler o kadar gerçekçi görünür.

2- Titreşimsiz olması: Flicker, uzun vadede baş ağrısına, yorgunluğa veya halüsinasyonlara neden olabilen ışıkların titremesidir. Bu yüzden lamba alırken, onun titreşimsiz olmasına dikkat edin.

3- Gövde veya soğutucu kalitesi: Lambanın içinde üretilen ısı, gövdeye aktarılır ve bu sayede ana parçaların sıcaklığı bir limiti aşmaz. Bu konu lambanın ömrünü etkileyen ana faktördür. Dolayısıyla istediğiniz lambanın kaliteli bir alüminyum gövdeye sahip olduğundan emin olunuz.

4- Kullanılan rayın kalitesi: Ray ışığının yerleştirildiği iyi bir ray olmadan mümkün olan en iyi lambayı alsanız bile istediğiniz amaca ulaşamazsınız. Bu nedenle, birkaç ışığın ağırlığını taşıyabilmesi ve bükülmemesi veya deforme olmaması için tamamen alüminyumdan yapılmış bir ray almaya çalışın. Piyasada esnek raylar olarak bilinen başka tipte raylar da bulunmaktadır. Bu raylar aynı zamanda özgün ve çekici bir görünüme sahiptir ve projenize göre uygun bir seçenek olabilir.

Standart raylar şu anda J - H ve L olmak üzere üç stile ayrılmaktadır. Ray lambaları alırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, bu ışığın standart raylarla uyumlu olmasıdır. Çünkü arıza olasılığı ve gelecekte onarım ihtiyacı azalır.

Bu yazımızda daha doğru bir seçim yapabilmeniz için LED raylı ışık alımını etkileyen genel kavramları sizlere tanıtmaya çalıştık. Buraya kadar bu yazıyı okuduysanız daha fazla bilgi ve daha iyi bir anlayışla istediğiniz ray lambasını satın alabilirsiniz.

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