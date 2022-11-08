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Motokurye, yol verme kavgasında bıçaklanarak öldürüldü!

Motokurye, yol verme kavgasında bıçaklanarak öldürüldü!
08 Kasım 2022 Salı 09:50

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde motokurye Samet Özgül (28), trafikte yol verme meselesinden tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, önceki gün Yenimahalle ilçesi Etlik semtinde meydana geldi. Samet Özgül, motosikletle seyir halindeyken hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme meselesinden tartıştı. Araçtan inen 3 kişi, Özgül'e saldırdı. Darbedilerek, bıçaklanan Özgül, ağır yaralandı. Kendi imkanlarıyla yakındaki hastaneye giden Özgül, buradaki ilk müdahalesinden sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Özgül, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Samet Özgül’ün ağabeyi Esat Özgül, olayın trafikteki tartışma sonucu yaşandığı bilgisine sahip olduğunu söyleyerek, "Kendisi motorlu kurye, önüne kırarak önünü kesiyor 3 kişi. 2'si baba ve oğlu, 1'i de babanın arkadaşı. 3’ü de iner inmez yumruk atarak darbetmeye odaklanıyor. Darbettikten sonra yatırıp birisi boğazına bıçak darbesi vuruyor. Orada kardeşim, can havliyle hastaneye koşarak kendini kapının önüne baygın olarak bırakıyor. Can almak bu kadar basit olmamalı, diye düşünüyorum. Mesaisi bitmişti, benim yanıma gelecekti. Gelemedi, ulaşamadım zaten. Hiçbirini tanımıyor. Sadece trafikte olan tartışma yüzünden yolunu keserek durduruyorlar. Zaten alkolün etkisinde oldukları söyleniyor" dedi.

Samet Özgül'ün arkadaşı Oğuzhan Yılmaz ise olaydan kısa süre önce Samet Özgül ile birlikte olduklarını dile getirip, "Bıraktıktan 1-2 saat sonra bunun olduğunu bilmek, son halini görmemiz çok büyük bir acı. Böyle bir şekilde kaybetmemiz çok büyük bir acı ve bu tarz canilerin böyle şeyleri sanki çok rahat bir şey yapar gibi yapıp bırakıp kaçmaları daha büyük bir sorumsuzluk" diye konuştu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #moto kurye #ölüm #yol verme kavgası
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