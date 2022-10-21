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Motosiklet kazası yapan genç, yaralı halde selfi çekti!

Motosiklet kazası yapan genç, yaralı halde selfi çekti!
21 Ekim 2022 Cuma 14:19

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ceyhun Y. (16), metrelerce savrularak yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından Ceyhun Y., cebinden çıkardığı cep telefonuyla selfie çekip, taburcu olduktan sonra fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Ceyhun Y. yönetimindeki 16 AJR 158 plakalı motosiklet, caddeye dönüş yapan İbrahim Çolak'ın (65) kullandığı 16 KDD 93 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü, metrelerce sürüklenerek park halindeki cipe çarptı. Yaralanan Ceyhun Y., yerde yatarken cebinden çıkardığı telefonla selfie çekti. Ceyhun Y’nin., daha sonra kendisine yardımcı olan kişiye 'Birlikte selfie yapalım' deyip, birlikte fotoğraf çekilmeleri dikkati çekti.

TABURCU OLUNCA PAYLAŞTI

Ceyhun Y., bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede de selfie çeken Ceyhun Y., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaza sonrası çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #kaza #selfie
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