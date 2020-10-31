MSB: 2 uçağımız daha İzmir'e yardım için Diyarbakır'dan havalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'deki deprem sonrası yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında 2 uçağın daha Diyarbakır'dan havalandığını bildirdi.

MSB: 2 uçağımız daha İzmir'e yardım için Diyarbakır'dan havalandı
31 Ekim 2020 Cumartesi 23:06

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'deki deprem sonrası yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında 2 uçağın daha Diyarbakır'dan havalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve gerekli araçları İzmir'e ulaştırmaya devam ediyoruz. 2 uçağımız daha İzmir'e yardım elini ulaştırmak için Diyarbakır'dan havalandı."

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