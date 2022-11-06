MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimsek operasyonu bölgesinde El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe- Şimşek operasyon bölgesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in (23) Hatay’ın Altınözü ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner’in şehit olduğu haberi, Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Şehit Fırat Güner'in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Konya'ya şehit ateşi düştü



Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın (24) acı haberi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehit Halil Yıldız'ın yaklaşık 2 ay önce Kübra Nur Yıldız ile dünya evine girdiği öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acı haber memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan eşi Kübra Nur Yıldız'a, askeri yetkililer tarafından verildi. Yetkililer, daha sonra da babası Duran Yıldız'ın evine giderek acı haberi verdi. 3 kız kardeşi olan şehit Yıldız'ın annesi Meryem Akyol'un da Ankara’da yaşadığı öğrenildi. Şehit Yıldız'ın cenazesinin yarın Ereğli'de defnedilmesi bekleniyor.