MTA, incelemelerini tamamladı; deprem sonrası 'bataklık gölü' oluşmuş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik Arama (MTA) ekipleri, depremlerin ardından fay hattı üzerindeki incelemelerini tamamladı. MTA Genel Müdürlüğü'nde deprem araştırma ekibinde görevli Dr. Akın Kürçer, "Bulunduğumuz lokasyona 5 Şubat’ta gelmiş olsaydık düz bir tarlaydı. Ancak deprem sonrası gelişen yüzey faylanmasıyla beraber jeoloji literatüründe 'bataklık gölü' olarak nitelendirilen bir göl oluşmuş durumda" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından MTA ekipleri yıkımın etkilerini ve fay hattının durumunu incelemek için sahaya indi. Ekiplerin saha çalışması kapsamında kuzeydoğuda Yarpuzlu ile güneybatıda Antakya Havalimanı güneyine kadar olan alanda, toplam 315 kilometre uzunluğundaki yüzey kırığı üzerinde 271 gözlem yaptı. İlk olarak meydana gelen 04.17’deki Pazarcık merkezli depremle ilgili olarak havadan ve karadan 225 kilometre alan tarandı ve modelleme oluşturuldu. İkinci olarak 13.24’te meydana gelen Elbistan merkezli depremle ilgili olarak ise kuzeydoğuda Eskiköy ile batıda Göksun arasında kalan alanda, 177 kilometre uzunluğundaki yüzey kırığı üzerinde toplam 80 gözlem yapıldı. Son olarak 20 Şubat meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki Hatay Defne depremiyle ilgili olarak ise depreme neden olan 45 kilometre uzunluğundaki Antakya Fay Zonu üzerinde 26 gözlem yapıldı. Söz konusu haritaların hazırlandıktan sonra hem kamuoyular hem de ulusal ve uluslararası yerbilimcilerle paylaşılacak.

DEPREM SONRASI 'BATAKLIK GÖLÜ' OLUŞMUŞ

MTA Genel Müdürlüğü'nde deprem araştırma ekibinde görevli Dr. Akın Kürçer, yüzey faylanmalarıyla alakalı gözlemler yaptıklarını kaydetti. Depremin yüzeye etkilerinden bahseden Kürçer, Hatay Havalimanı bölgesindeki son yaptıkları incelemeye ilişkin, "Bulunduğumuz bölge Hatay Havalimanı’nın güney kısmı. Eğer bulunduğumuz lokasyona 5 Şubat’ta gelmiş olsaydık, diğer komşu alanlarda olduğu gibi düz bir tarlaydı. Ancak deprem sonrası gelişen yüzey faylanmasıyla beraber jeoloji literatüründe bataklık gölü olarak nitelendirilen bir göl oluşmuş durumda. Gölün faya paralel uzunluğu yaklaşık 100 metre, genişliği ise 40 metre civarında. Bölgede 1 metre 20 santimlik bir yer değiştirme konusu da söz konusu. Buna benzer coğrafik değişiklikler büyük depremler sonrası oluşabiliyor. Büyük depremler arazide birtakım izler bırakır. Biz bu izleri takip ederek haritalandırma çalışmaları yaparız" dedi.