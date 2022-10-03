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Mudanya Belediyesi 12 arsa satacak

Mudanya Belediyesi Hasköy'de 12 adet arsayı satışa sunacağını duyurdu

Mudanya Belediyesi 12 arsa satacak
03 Ekim 2022 Pazartesi 10:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mudanya Belediyesi ilanda belirtilen 12 arsayı açık teklif usulü ile satışa sunacak. İhale 12 Ekim Çarşamba günü yapılacak.

İhaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.


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