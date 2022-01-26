Mudanya'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir sürücü otomobiliyle kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Mudanya ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, Bursa Caddesi'nde meydana geldi. Güzelyalı kavşağında kırmızı ışıkta geçen Uğur Çalışkan'ın (35) kullandığı 16 SFB 64 plakalı otomobil, Yusuf Karademir (31) yönetimindeki 16 UCA 73 plakalı kamyonete çarptı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Engin Demirayak (35) ve Sezer Paçacı (26) araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçta sıkışanları çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından Yusuf Karademir Bursa Şehir Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uğur Çalışkan, Engin Demirayak ve Sezer Paçacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Karademir'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazanın ardından polis ekipleri, trafiği kontrollü bir süre sağladı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

KAVŞAĞA 180 KİLOMETRE HIZLA GİRMİŞ

Bursa'da, otomobil sürücüsü Uğur Çalışkan’ın (35) kırmızı ışık ihlali yaparak girdiği kavşakta, kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada, diğer sürücü Uğur Çalışkan ile otomobilde bulunan Engin Demirayak ve Sezer Paçacı hayatını kaybetti. 3 arkadaşın, kazadan yaklaşık 30 dakika önce Mudanya ilçesi Yıldıztepe mevkisinde birlikte çektirdikleri fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştıkları görüldü. Polis ekiplerinin kaza yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle ise otomobilin, kavşağa giriş hızının 180 kilometre olduğu tespit edildi.