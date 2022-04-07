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Mudanya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Mudanya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
07 Nisan 2022 Perşembe 10:13

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mudanya Üniversitesi'ne bölüm ve programlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri alınacaktır.

 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Başvurular 7 Nisan 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


 

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