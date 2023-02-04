Mudanya Üniversitesi personel alacak

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı yapacak

Mudanya Üniversitesi personel alacak
04 Şubat 2023 Cumartesi 11:07

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yükseköğretim Kurulu’na başvurusu yapılan üniversitenin bölüm ve programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri alınacaktır.


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