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Mudanya Üniversitesi personel alacak

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı yapacağını duyurdu

Mudanya Üniversitesi personel alacak
24 Mart 2022 Perşembe 10:13

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mudanya Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

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