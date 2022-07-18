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Muğla'da belediye memur alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi memur alımı yapacağını açıkladı

Muğla'da belediye memur alacak
18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:08

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” ve “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 


İlan için başvurular 17 Ağustos ile 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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